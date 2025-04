Arsenal x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

O Arsenal recebe o Brentford neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 32ª rodada da Premier League. Com somente mais sete rodadas para o fim, o título está distante dos Gunners, que lutam para garantir uma vaga na próxima edição da Champions.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal vive um grande momento na temporada e vem de uma vitória histórica por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Emirates Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Dessa maneira, o time está invicto há oito partidas, somando todas as competições.

O time comandado pelo técnico Mikel Arteta é o vice-líder da Premier Leauge, com 62 pontos, nove a menos que o Liverpool. Mesmo distante do título, ainda existem chances matemáticas do clube londrino buscar o caneco.

No entanto, a expectativa é que o treinador faça alterações na equipe para preservar algumas peças para o jogo de volta contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Como chega o Brentford

Por outro lado, o Brentford cumpriu seu principal objetivo, que é se manter na elite do futebol inglês. O time está na 12ª posição, com 42 pontos. Dessa maneira, ainda existem chances matemáticas da equipe brigar por uma vaga nas próximas competições europeias, faltando apenas mais sete rodadas para o fim da Premier League.

Porém, a fase do Brentford não é das melhores. Isto porque a equipe venceu somente uma partida nas últimas cinco rodadas e terá um duelo complicado pela frente.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Thomas Frank não terá baixas de última hora para o jogo deste sábado e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Arsenal x Brentford

32ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 12/04/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior e Tierney; Jorginho, Zinchenko e Odegaard; Nwaneri, Trossard, Sterling. Técnico: Mikel Arteta.

Brentford: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Norgaard e Janelt; Mbeumo, Damsgaard e Schade; Wissa. Técnico: Thomas Frank.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: James Bel (ING).

