Roger Machado estuda poupar titulares do Internacional contra o Fortaleza

O Inter pode sofrer algumas alterações para o jogo diante do Fortaleza. Isso porque, segundo o técnico Roger Machado, talvez seja necessário preservar alguns jogadores pelo desgaste físico. A equipe terá um intervalo de três dias entre a vitória sobre o Atlético Nacional pela Libertadores e o embate contra o Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro.

O comandante confirmou que há a possibilidade de alguns atletas serem poupados. Inclusive, apontou que a comissão traça distintos planos de jogo a cada compromisso.

“Com relação ao jogo do Fortaleza, agora a gente começa a medir esses detalhes. Começa a medir a questão das distâncias, de quem está mais desgastado, quem pode ter a vantagem ou não”, esclareceu o treinador.

Inter tem calendário caótico como principal desafio

Em seguida, o questionamento envolveu o desafio de manter a regularidade de desempenho nos diferentes torneios e a ambição de vencê-los. Roger indicou o calendário enxuto pela realização do novo Mundial de Clubes como principal obstáculo para ter sucesso nesta meta.

“Nós temos dois meses, já não são dois meses, três competições diferentes. Eram 20, são 16 jogos. Nós temos que estar dentro das três competições na parada. Para que a gente consiga, de novo, recuperar, encher o tanque e fazer um outro ciclo de alta, que vai nos dar a condição de ficar vivo e buscar conquistar títulos importantes esse ano”, complementou o treinador.

Com o resultado positivo sobre o Atlético Nacional, o Internacional assumiu eventualmente a liderança do Grupo F da Libertadores. Os gaúchos têm os mesmos quatro pontos do Bahia, mas levam vantagem pelo superior saldo de gols.

O Inter volta a campo no próximo domingo (13), quando enfrentará o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão. O duelo, por sinal, será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

