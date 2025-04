Arena MRV: Atlético-MG começa instalação de Galo de oito metros

Atlético sem a Arena MRV

A Arena MRV está mudando o gramado sintético e por isso, o estádio está fechado. A previsão era que o local estivesse disponível no início deste mês, no entanto, uma greve na receita federal atrasou o processo. Parte da grama está no porto de Santos, em São Paulo, aguardando ser fiscalizada e liberada para chegar ao estádio. Dessa forma, o Atlético Mineiro, que ainda não atuou na Arena MRV nesta temporada, continua mandando os jogos no Mineirão.