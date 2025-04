Flamengo busca encerrar jejum contra o Grêmio; veja retrospecto

Grêmio e Flamengo medem forças no próximo domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Rubro-Negro tentará se manter invicto no torneio nacional por pontos corridos. No entanto, o Fla terá uma dura missão de bater o time gaúcho em Porto Alegre, algo que não acontece desde 2023.

No retrospecto geral do confronto contra o Grêmio, o Flamengo leva pequena vantagem. Em 124 jogos, o Rubro-Negro venceu 43 vezes, contra 42 triunfos do adversário gaúcho. Além disso, em 39 ocasiões o confronto acabou empatado.

Entretanto, as duas últimas vezes em que o Flamengo visitou a equipe tricolor no Rio Grande do Sul, o placar foi desfavorável. A última vez em que o Fla venceu o Tricolor em Porto Alegre foi em 2023. À ocasião, os cariocas bateram os donos da casa por 2 a 0, em jogo pela Copa do Brasil, com gols de Thiago Maia e Gabigol.

Além disso, nas últimas 10 vezes em que visitou o Grêmio, o Flamengo venceu quatro, empatou três e perdeu outras três. Nos dois últimos duelos, inclusive, foram dois resultados favoráveis aos mandantes. Logo, as vitórias de 2023 e 2024 ajudaram a melhorar o aproveitamento dos gaúchos.

Além de tentar a recuperação após derrota vexatória na última quarta-feira para o Central Córdoba, o Flamengo mira voltar a vencer, mas ainda busca melhorar seu rendimento em campo, que ficou devendo nas últimas partidas pela Libertadores e também no Brasileirão.

