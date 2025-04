Atacante projeta estreia do Figueirense na Série C do Brasileirão

Neste sábado (12), o Figueirense fará sua estreia na Série C do Brasileirão de 2025. A equipe joga em casa contra a Ponte Preta, às 16h ( de Brasília), começando sua caminhada no torneio. Um dos destaques do time na temporada, o atacante Marlyson deve mais uma vez estar à disposição.

O camisa 11 do Figueirense falou sobre a preparação da equipe para a Série C e fez uma projeção para a primeira rodada, contra a Ponte Preta.

“Ficamos um mês treinando bastante e fizemos dois amistosos que foram muito importantes para nós readquirirmos ritmo de jogo. Agora, nosso foco é total na estreia. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo contra a Ponte Preta”, disse o atacante.

Além disso, Marlyson também comentou os objetivos do Figueirense na competição e falou que a meta é brigar pelo acesso à Série B.

“Precisamos ganhar os jogos dentro de casa, aproveitando bastante o apoio do nosso torcedor, e fazermos bons jogos fora de casa para conseguirmos pontos que serão importantes lá na frente. Queremos fazer uma grande competição para, se tudo der certo, classificarmos e chegarmos fortes na segunda fase”, completou

Marlyson é um dos principais nomes do Figueirense na temporada de 2025. No Campeonato Catarinense, o atacante foi um dos artilheiros da equipe, com cinco gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.