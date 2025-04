Técnico reclama sobre tratamento a clubes colombianos da Libertadores

O Atlético Bucaramanga conseguiu uma enorme vitória contra o Racing, na última quinta-feira (10), pela Libertadores. Contudo, o pós-jogo do duelo que ocorreu em Avellaneda não foi apenas de declarações positivas por parte do treinador da equipe colombiana, Leonel Álvarez.

Em sua análise, os gestores do futebol colombiano não colaboram para que equipes como o Bucaramanga tenham melhores condições de almejar objetivos ambiciosos. Isso se deve, principalmente, a quantidade de jogos em sequência que o time radicado ao norte do país enfrenta no período recente. A saber, do dia 28 de março, até a última quinta, foram quatro partidas entre o torneio continental e o Apertura colombiano.

“Estamos fazendo muitos jogos em sequência e, na Colômbia, não nos ajudam. Jogamos hoje (ontem), amanhã, não sei se teremos tempo pra recuperação. Concentrar no sábado… Mas esse é o futebol colombiano. Esse é o futebol colombiano que não ajuda as equipes que estão na Libertadores. É triste porque, sem dúvida, poderiam adiar o próximo jogo, mas não nos ajudaram”, disparou.

‘Não estamos a passeio’

Mais especificamente sobre a vitória contra o Racing, Álvarez aproveitou a oportunidade para dar um recado firme sobre a segunda participação da história do Atlético Bucaramanga na Libertadores. Com direito, aliás, a um curioso comparativo com o desenho animado Cinderela, fazendo alusão a alguém que ganhou uma benção divina ou algo do tipo:

“Sobre este grupo (de atletas), eu sempre disse que não estamos a passeio na Libertadores e nem somos a Cinderela. Essa é uma equipe que compete, que tem trabalho e que eles entenderam bem a mensagem. É uma equipe com altura, física. Disso, não podemos abrir mão. Obviamente, é preciso competir por cada bola, mas é preciso jogar futebol e temos os jogadores para fazer como fizemos hoje.”

