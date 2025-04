Rayan renova com o Vasco até o fim de 2026

Fim da novela! O Vasco acertou nesta sexta-feira (11) a renovação contratual com a joia Rayan, de 18 anos. O atacante, que detém recordes pelo clube, tinha vínculo apenas até o fim do ano, com o Cruz-Maltino temendo perdê-lo de graça.

Apesar da vontade do jogador em atuar na Europa, pesou a identificação de Rayan com o clube. Afinal, ele chegou ao Vasco quando tinha apenas seis anos, em 2012, além de ser filho de Valkmar, ex-jogador do Gigante da Colina. A informação da renovação é do “UOL”. O Cruz-Maltino, no entanto, ainda não confirmou a renovação do jovem.

Assim, o Vasco se resguarda, já que poderia perder o atacante sem receber nada em troca. Seu contrato encerrava em dezembro, o que significa que a partir de 1º de julho ele poderia assinar pré-contrato com qualquer clube sem a necessidade de consultar o Vasco.

Com a renovação, o Cruz-Maltino espera lucrar bem com o jovem, que vê clubes europeus de olho desde cedo. O Vasco espera receber proposta entre 15 e 20 milhões de euros (entre R$ 100 milhões e R$ 133 milhões no câmbio atual), aliás.

Rayan defende as categorias de base da Seleção desde cedo. Em 2025, ele foi campeão sul-americano Sub-20, ajudando o Brasil a garantir vaga ao Mundial da categoria. Na última quinta (10), o Vasco o presenteou com uma camisa especial por conta de seus 50 jogos com a Cruz de Malta. São cinco gols e uma assistência no período.

