Messi deve renovar com o Inter Miami até 2026

Tudo indica que Lionel Messi vai continuar nos Estados Unidos por mais tempo. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o craque argentino está perto de renovar seu contrato com o Inter Miami, que terminaria no fim deste ano. O novo vínculo deve ir até o final de 2026.

Messi, de 37 anos, chegou ao time da MLS no meio de 2023. Desde então, disputou 48 partidas, marcou 42 gols e deu 21 assistências, somando todas as competições. Recentemente, ele se tornou o jogador com mais participações diretas em gols na história do clube, superando o também argentino Gonzalo Higuaín.

Além disso, nesta temporada, o time comandado pelo técnico Javier Mascherano, ex-companheiro de Messi, vai enfrentar o Porto, o Al Ahly e o Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa.

Em 2026, os Estados Unidos, ao lado de México e Canadá, serão os anfitriões da próxima Copa do Mundo, torneio que Messi ainda avalia se vai disputar. Mas essa possível renovação de contrato é um sinal de que o craque vá disputar o Mundial.

