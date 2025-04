RB Leipzig vence o Wolfsburg e entra no G4 da Bundesliga

Em grande jogo na Volkswagen Arena nesta sexta-feira (11), o RB Leipzig conquistou grande vitória sobre o Wolfsburg, por 3 a 2, e voltou ao G4 da Bundesliga. A equipe visitante chegou a abrir três gols de vantagem e viu os Lobos encostarem no marcador. Openda e Xavi Simons (2) marcaram os gols. Fischer e Olsen descontaram.

O resultado coloca o RB Leipzig provisoriamente na quarta colocação, com 48 pontos, podendo ser ultrapassado ainda pelo Mainz, que joga na 29ª rodada. Assim, caso o Campeonato Alemão acabasse agora, estaria classificado à Champions League. Já o Wolfsburg tem 38, na 12ª posição.

As duas equipes voltam a campo no sábado (19), às 10h30 (de Brasília). Enquanto o Wolfsburg visita o Mainz, o RB Leipzig recebe o lanterna Holstein Kiel.

O RB Leipzig aproveitou bem as bobeadas da defesa do Wolfsburg no primeiro tempo. A marcação pressão no campo do rival surtiu efeito em várias ocasiões. Em duas delas, a equipe visitante aproveitou para balançar as redes.

A primeira logo aos dez minutos, quando Baku rolou para Openda bater colocado. Em seguida, o RB Leipzig ampliou, mas o gol acabou anulado por impedimento de Sesko. Por outro lado, o Wolfsburg criava boas chances e acertou a trave com Dardai. Contudo, aos 26, saiu jogando errado e Xavi Simons aproveitou para fazer 2 a 0. Ainda na etapa inicial, Kaminski acertou uma bola no travessão de Gulacsi.

Simons marca no início do 2º tempo para o RB Leipzig

Na volta do intervalo, Xavi Simons mostrou toda sua categoria e fez um bonito gol, ampliando o placar para os visitantes. No entanto, o Wolfsburg não estava morto e seguia levando perigo. Aos 14, Fischer recebeu da entrada da área e mandou no cantinho, sem chances para o goleiro húngaro.

Porém, Gulacsi voltaria a aparecer com destaque. Em duas oportunidades, parou finalizações de Amoura. Em seguida, foi a vez do arqueiro se esticar todo e defender finalização no ângulo de Gerhardt. No entanto, nada pôde fazer em jogada de Maehle, que achou Olsen na área para marcar o segundo e colocar fogo na partida. Depois, os dois times tiveram chances para marcar, porém o placar seguiu 3 a 2.

