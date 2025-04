Italiano: Milan goleia Udinese e sonha com vaga em competições europeias

O Milan goleou a Udinese por 4 a 0, nesta sexta-feira (11), no Estádio Friuli, em Udine, na partida de abertura da 32ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo fora de casa, o clube de Milão não tomou conhecimento do adversário e dominou a partida durante os 90 minutos. Rafael Leão e Pavlovic balançaram a rede na primeira etapa, enquanto Theo Hernández e Reijnders completaram a goleada no segundo tempo.

Dessa maneira, o Milan reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Italiano após duas rodadas sem vencer e chegou aos 51 pontos, na 9ª posição. Além disso, a equipe diminuiu a diferença para a Lazio, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias em 6º lugar, para quatro pontos.

Contudo, os principais concorrentes do Milan por uma vaga no G6 ainda entram em campo nesta 32ª rodada e podem ampliar a diferença.

Por outro lado, a Udinese não vive um bom momento e acabou sendo atropelada em casa. Com a goleada sofrida, o time chegou à quarta derrota consecutiva e não vence há cinco rodadas no Campeonato Italiano. Assim, o clube de Udine está na 11ª posição com 40 pontos, sem grandes pretensões nesta reta final de temporada.

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (11/4)

Udinese 0x4 Milan

Sábado (12/4)

Venezia x Monza – 10h

Inter de Milão x Cagliari – 13h

Juventus x Lecce – 15h45

Domingo (13/4)

Fiorentina x Parma – 10h

Verona x Genoa – 10h

Como x Torino – 13h

Lazio x Roma – 15h45

Segunda-feira (14/4)

Napoli x Empoli – 15h45

*Horários de Brasília.

