Arboleda tem sobrecarga muscular e vira dúvida no São Paulo

O São Paulo se reapresentou, nesta sexta-feira (11) e recebeu uma boa notícia de certa maneira. O zagueiro Arboleda passou por exames e não teve lesão diagnosticada. No entanto, ele virou dúvida nos próximos jogos da equipe por uma sobrecarga muscular.

O equatoriano, afinal, saiu no intervalo do empate por 2 a 2 com o Alianza Lima, na última quinta (10), pela Libertadores, após sentir um incômodo na coxa esquerda. Com isso, Arboleda dependerá de evolução clínica para ficar à disposição para os próximos jogos.

Contra o Alianza Lima, o equatoriano acabou substituído por Ruan Tressoldi, que deve ganhar chances caso o titular da posição não possa atuar na próxima partida.

Para o duelo contra a Raposa, a equipe paulista deve seguir com outros desfalques, como os meias Lucas Moura e Oscar. Outras ausências serão do atacante Calleri e o técnico Luis Zubeldía, que estão suspensos.

Atividades do São Paulo

As atividades nesta sexta-feira contou com elenco dividido. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do time peruano no dia anterior realizaram atividades de recuperação na parte interna do CT. Por outro lado, os demais jogadores fizeram um jogo em espaço reduzido no gramado sob olhares da comissão técnica de Luis Zubeldía.

Afinal, o elenco do São Paulo volta a treinar na manhã de sábado. O time se prepara para o confronto contra o Cruzeiro pela terceira rodada do Brasileirão, que será no domingo, dia 13, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

