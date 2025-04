Juventude x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

O Juventude recebe o Ceará neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com três pontos, o Papo está na oitava colocação da tabela, e o Vozão, com um a mais, aparece no G4, em terceiro lugar. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Juventude

O Verdão está invicto na temporada jogando em casa e tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa na temporada. Na competição, aliás, estreou com triunfo sobre o Vitória por 2 a 0 no Alfredo Jaconi. Porém, na segunda rodada, perdeu para o Botafogo, pelo mesmo placar, no Rio de Janeiro.

Para o duelo, o técnico Fábio Matias poderá contar novamente com o atacante Ênio, que sofreu denúncias de ter forçado um cartão amarelo na primeira partida do Brasileirão, mas agora foi reintegrado ao elenco. Porém, como perdeu alguns treinamentos com a investigação em andamento, deve iniciar no banco de reservas. O goleiro Gustavo, recuperado de lesão, também volta a ficar à disposição do time. Por outro lado, Rodrigo Sam, Caíque e Danilo Peixoto seguem em recuperação de lesão.

Como chega o Ceará

Após conquistar o acesso para a Série A em 2024, o Vozão empatou em 2 a 2 com o RB Bragantino na primeira rodada do campeonato. No confronto, aliás, chegou a abrir 2 a 0 no placar. Posteriormente, em casa, bateu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Pedro Raul e Matheus Araújo.

Para o novo desafio como visitante, o técnico Léo Condé segue sem contar com os lesionados Pedro Henrique, Bruno Tubarão, Luiz Otávio e Richardson. Além disso, Fernandinho, com lesão no ombro, também se junta aos jogadores no departamento médico. Porém, o zagueiro Ramon Menezes já se encontra recuperado e poderá reforçar a equipe.

JUVENTUDE x CEARÁ

Brasileirão Série A – 3ª rodada

Data e horário: sábado, 12/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Petterson (Giovanny), Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego, Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Raul, Galeano. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PE) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

