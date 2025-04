Manchester City x Crystal Palace: Onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, às 8h30 (de Brasília), o Manchester City recebe o Crystal Palace no Etihad Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Para o City, é um jogo de vida ou morte na briga pelo G5 — grupo que garante vaga na próxima Champions League. Para lembrar: a Inglaterra obteve coeficiente da UEFA que assegura uma quinta vaga na competição. Afinal, com 52 pontos, o atual tetracampeão está em sexto lugar, um ponto atrás do Newcastle. Já o Crystal Palace faz boa campanha. Soma 43 pontos e tem um jogo a menos. No momento, está em 11º lugar. Contudo, caso vença este confronto e o jogo pendente entra de vez na briga por uma vaga nas competições europeias. Enfim, também vai para o vai ou racha.

Onde assistir

O canal Disney+ Premium transmite a partida ao vivo a partir das 8h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester City

Sem poder contar com seu artilheiro Haaland, o técnico Pep Guardiola deve manter Julián Álvarez como referência no ataque — o argentino vem se destacando nas últimas partidas, sendo decisivo e eficaz. No setor ofensivo, ele terá o apoio de Savinho, De Bruyne e Doku. Assim, deixa Phil Foden como opção no banco de reservas.

Como chega o Crystal Palace

O técnico Oliver Glasner já não contava com Riedewald e Doucouré. Mas também perde Marc Guéhi e Eddie Nketiah, suspensos após as expulsões contra o Brighton. Além deles, os lesionados Turner e Essegnon são outros que estão fora.

Contudo, apesar das ausências, a boa notícia para os londrinos é que o trio ofensivo Sarr, Eze e Mateta está à disposição. Afinal, eles estão fazendo a diferença e com vontade de superar o favoritismo do rival.

MANCHESTER CITY X CRYSTAL PALACE

32ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e Horário: 12/4/2026, 8h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Gundogan e Gonzalez; Savinho, De Bruyne e Doku; Marmoush. Técnico: Pep Guardiola

CRYSTAL PALACE: Henderson; Lerma e Lacroix Richards; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta. Técnico: OLiver Glasner

Árbitro: Jarred Gillett

Auxiliares: Darren Cann e Ian Hussin

VAR: Peter Bankes

