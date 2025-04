Quinteros estuda usar Grêmio mais defensivo e aguarda volta de Braithwaite

Gustavo Quinteros provavelmente contará com o retorno de Braithwaite ao time titular do Grêmio. No entanto, o técnico ainda tem dúvidas para montar o seu setor criativo, já que enfrentará o Flamengo, um dos principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a estratégia seria utilizar um meio de campo mais defensivo na tentativa de conter o ímpeto ofensivo do próximo adversário.

Braithwaite já finalizou recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo. Ele já voltou aos relacionados no último compromisso da equipe, a vitória sobre o Atlético Grau pela Sul-Americana, mas não entrou em campo. A decisão foi por poupá-lo e evitar antecipar seu retorno e ter novos problemas. Afinal, a entorse no tornozelo ocorreu na estreia da equipe pela competição, a vitória contra o Sportivo Luqueño.

Na ocasião, ele voltava a ficar apto depois de finalizar tratamento de uma contusão muscular na coxa direita, confirmada após o Gre-Nal que definiu o título estadual. O dinamarquês já fez atividades normalmente com bola e atuou em um coletivo com os reservas na reapresentação do grupo. Assim, há a expectativa que volte aos 11 iniciais no duelo contra o Rubro-Negro.

Outro possível retorno é do atacante belga Amuzu, que também provavelmente voltará a estar disponível. Ele sofreu um choque de cabeça na derrota para o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Por isso precisou cumprir o protocolo de concussão da Fifa. Caso ainda não esteja disponível, a tendência é de que Pavón permaneça entre os titulares. Há uma esperança, aliás, que Cuéllar possa voltar a lista de relacionados, já que está em fase final do tratamento de um edema muscular na coxa esquerda.

Grêmio pode adotar formação mais defensiva

Pela capacidade ofensiva do Flamengo, o mais provável é que Quinteros escale um Grêmio mais defensivo. O treinador analisa se o ideal é utilizar Cristaldo entre os 11 iniciais ou voltar a escalar o trio de volantes com Camilo, Villasanti e Edenilson. A segunda indefinição envolve se o comandante manterá a formação com pontas ou se deslocará Edenilson para o lado direito de ataque.

Caso essa seja a escolha, Cristaldo também entraria na equipe inicial. Assim, Pavón, Amuzu e Aravena ficariam como opções no banco e Cristian Olivera atuaria pela esquerda no setor ofensivo. Uma outra alteração, dessa vez no setor defensivo, envolve a retomada de Igor Serrote à lateral direita no lugar de João Pedro. Isso porque o camisa 34 tem uma maior capacidade defensiva. Portanto, há duas escalações possíveis para o Grêmio.

Se Quinteros mantiver o esquema tático, o 11 inicial seria formado por: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Edenilson; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu (Pavón).

No entanto, se o comandante optar por Cristaldo, a escalação seria: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo, Villasanti; Edenilson, Cristaldo, Cristian Olivera; Braithwaite.

O Imortal enfrenta o Flamengo, no próximo domingo (13), às 17h30, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

