Ferroviária x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A Ferroviária recebe o São Paulo neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela quarta rodada do Brasileirão feminino. Assim, as Guerreiras Grenás, com sete pontos, estão na terceira colocação do torneio e, com uma vitória podem chegar à liderança. Afinal, as Soberanas estão na liderança da competição com o mesmo número de pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da TV Brasil (canal aberto).

Como chega a Ferroviária

A Ferrinha está invicta na competição até o momento, com duas vitórias e um empate. Os triunfos, aliás, foram conquistados nos duelos em casa. Destaque para a goleada de 7 a 0 sobre o Sport na primeira rodada. Portanto, na terceira colocação, as Guerreiras Grenás querem contar com mais uma partida como mandante para pontuar três pontos e se aproximar, ou então conquistar, a liderança do campeonato.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista, líder do campeonato, tem os mesmos sete pontos que seu próximo adversário. Porém, leva vantagem no saldo de gols. Aliás, o destaque da campanha invicta das Soberanas até aqui vai para a vitória sobre o 3B da Amazônia por 8 a 0 na segunda rodada. Em seu último duelo, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no CFA de Cotia.

FERROVIÁRIA X SÃO PAULO

4ª rodada do Brasileirão Feminino

Data-Hora: 12/4/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Onde assistir: TV Brasil (canal aberto)

FERROVIÁRIA: Amanda Coimbra; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Raquel, Duda Santos e Darlene; Milene, Mariana Santos e Nat Vendito. Técnica: Jéssica Lima

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Dudinha e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana

Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco e Izabele de Oliveira (Ambas SP)

