Hansi Flick chega a acordo por renovação com o Barcelona

A grande temporada do Barcelona parece facilitar a permanência do técnico Hansi Flick. De acordo com informações da rádio ‘Catalunya’, o alemão já chegou a um acordo para renovar seu contrato com o clube catalão até 2027.

O contrato atual de Flick vai até 2026. A diretoria do Barça queria oferecer um vínculo mais longo, mas foi o próprio treinador que preferiu uma renovação mais curta, válida por mais uma temporada.

Desde que chegou, Flick tem encantado a torcida com o retorno do estilo ofensivo que marca a identidade do clube. O Barcelona já conquistou a Supercopa da Espanha — com uma goleada de 5 a 2 sobre o Real Madrid na final — e está forte na briga pelos outros títulos da temporada.

O time está com a classificação encaminhada para as semifinais da Champions, após vencer o Borussia Dortmund por 4 a 0 no jogo de ida. Além disso, o Barça lidera o Campeonato Espanhol, com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid, e vai enfrentar o rival novamente na final da Copa do Rei da Espanha.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira (11), na véspera da partida contra o Leganés, pela LaLiga, Flick falou sobre a renovação:

“Não sou um daqueles treinadores que querem contratos de três anos para garantir o futuro. Não sou assim. Gosto muito de estar no Barcelona, é o melhor clube do mundo, mas a minha mentalidade é levar um ano de cada vez. Neste momento, é este o cenário”, disse Hansi Flick.

