Corinthians vai para o dérbi com mudança na defesa e retornos no ataque

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (11) a preparação para encarar o Palmeiras, no clássico que acontece neste sábado (12), na Arena Barueri. Para o dérbi, o técnico Ramón Díaz fará algumas alterações no time alvinegro.

Na defesa, as falhas recentes de Félix Torres incomodaram a comissão técnica. O equatoriano será sacado do time titular para a entrada de Cacá. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay retornam, após não iniciarem a partida contra o América de Cali. O camisa 9 entrou apenas no segundo tempo, enquanto o holandês nem viajou para a Colômbia.

Nos desfalques, o Corinthians segue sem Hugo Souza no gol, Angileri na lateral-esquerda e Rodrigo Garro no meio. Com isso, Ramón Díaz deve subir ao gramado da Arena Barueri com: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.