Conmebol anuncia punição ao Colo-Colo por confusão no jogo contra o Fortaleza

A Conmebol anunciou na noite desta sexta-feira (11) uma punição ao Colo-Colo por conta da invasão de torcedores ao gramado do Estádio Monumental David Arellano na partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores. O clube chileno não poderá contar com torcida em seus jogos pelo torneio continental.

Na nota, a Conmebol estabeleceu que o Cacique poderá contar com apenas 70 membros de sua delegação. Além disso, poderão acompanhar as partidas 20 dirigentes da Federação Chilena de Futebol, 12 gandulas e profissionais de imprensa credenciados.

A entidade também abriu uma investigação disciplinar para analisar os fatos da noite trágica em Santiago. De acordo com o jornal “La Tercera”, as sanções podem ser pesadas, com o risco do clube ser excluído da Libertadores.

Fãs do Colo-Colo tentaram invadir o estádio em protesto à morte de dois torcedores do lado de fora do estádio. A pressão, desse modo, fez ceder uma das cercas do perímetro de segurança, resultando em pessoas presas na estrutura.

A linha principal de investigação das autoridades chilenas é a de que uma viatura policial teria passado por cima da cerca já no chão, atingindo em cheio as vítimas. Uma delas tinha 18 anos e a outra 13.

“Estamos realizando diversas operações policiais para apurar os responsáveis. Os dois feridos foram levados ao hospital. Um deles morreu no local e o outro ao chegar à Clínica Bupa”, afirmou Francisco Mores, promotor do Departamento de Flagrantes do Leste, responsável por comandar as investigações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.