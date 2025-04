Neymar aponta times acima do Santos e promete: ‘Vamos fazer um Brasileirão surpreendente’

Prestes a retornar aos gramados, Neymar se mostra confiante com o trabalho do Santos no Campeonato Brasileiro. Para o craque, apenas três times no país estão à frente do alvinegro na temporada, além de listar equipes que estão no mesmo patamar que o Peixe.

“Hoje, vejo muitos times iguais ao Santos. Palmeiras é um que está acima por ter um mesmo time já há muitos anos. Flamengo pelo elenco que tem, Botafogo também fez um grande ano em 2024 e manteve a base. Já junto com Santos vejo Internacional, Atlético-MG, Corinthians”, afirmou, em entrevista à CazéTV.

Quanto ao time santista, Neymar acredita que o grupo está se fortalecendo. Para o jogador, o time está com todos os elementos que podem fazer com o que o trabalho encaixe ao passar do tempo. Além disso, o craque promete que o Santos irá surpreender no Brasileirão.

“Nosso time está bem fortalecido, voltando a ser aquele Santos, time novo, investimento alto, treinador novo, tudo requer tempo para as coisas encaixarem. Tivemos o Campeonato Paulista como base. Vamos fazer um Brasileirão surpreendente e brigar lá em cima”, destacou.

Fora dos campos desde o começo de março, Neymar está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e irá para o jogo contra o Fluminense, no domingo (13). A tendência é que o jogador comece a partida no banco e, se atuar, jogará por cerca de 20 minutos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.