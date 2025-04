Santa Clara x Sporting: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder a liderança na rodada passada, o Sporting visita o Santa Clara neste sábado, às 14h (de Brasília). A partida será disputada no Estádio São Miguel, nos Açores. Os sportinguistas ocupam a vice-liderança, com 66 pontos, dois a menos que o Benfica. Já o modesto, mas aplicado time de Ponta Delgada faz uma campanha muito boa, em sexto lugar, com 46 pontos — embora com poucas chances de conquistar uma vaga para as competições europeias.

Onde assistir

Os canais ESPN2 e Disney+ Premium transmitem a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Santa Clara

O Santa Clara venceu o Sporting, no turno, 1 a 0, em pleno Estádio de Alvalade. Além disso, faz uma campanha digna de aplausos, com poucas derrotas em casa na temporada — apenas quatro no total. Em razáo disso, há muita confiança em novo bom resultado.

Sem o apoiador Adriano Firmino, o técnico Vasco Matos — que chegou a interessar ao Botafogo e recusou no início do ano — escalará Serginho. Outro que não joga é o atacante Wendell, também machucado.

Mas não há mistério quanto à escalação do time açoriano, que atuará com a base das últimas partidas.

Como chega o Sporting

Em razão disso, o treinador Rui Borges pede o máximo de cautela para a partida nos Açores.

— Esperamos as mesmas dificuldades que tivemos no jogo do turno. O Santa Clara é uma equipe muito bem organizada e agressiva. Tenho apontamentos de todos os jogos deles, e algumas coisas mudam dependendo do adversário. Vamos fazer tudo para ganhar, mas sabemos que não será um jogo fácil. Temos de ser capazes de vencer — disse Rui Borges.

O principal desfalque do Sporting é Morita. Ms hpa uma boa notícia. Pedro “Pote” Gonçalves está na relação. Um dos principais nomes da equipe, ele serecuperou de lesão. Mas ceertamente começará no banco.

SANTA CLARA X SPORTING

29ª Rodada do Campeonato Português

Local: Estádio São Miguel, Ponta Delgada, Açores (POR)

Data e Horário: 12/4/2025, 14h (de Brasília)

SANTA CLARA: Batista; Rocha, Lima e MT; Pereira, Serginho, Pedro Ferreira e Lucas Soares; Ricardinho, João Costa e Gabriel Silva. Técnico: Vasco Matos

SPORTING: Silva; Diomande, Inácio e Matheus Reis; Maxi Araujo, Debast, Hjulmand e Fresneda; Quenda, Gyokeres e Trincão. Técnico: Rui Borges

Árbitro: Cláudio Pereira

Auxiliares: Tiago Costa e Sérgio Jesus

VAR: Hélder Malheiro

