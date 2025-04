Volta Redonda busca primeira vitória na Série B

Após estrear com derrota em casa, o Volta Redonda encara o Novorizontino, neste sábado (12), às 19h (de Brasília), em Novo Horizonte, pela 2ª rodada da Série B do Brasileirão. Assim, o time carioca busca a sua primeira vitória na segunda divisão do futebol brasileiro para se reabilitar na competição.

Veja a tabela da Série B do Brasileirão!

No ano passado, o Novorizontino bateu na trave na disputa pelo acesso. Contudo, o time paulista perdeu gás na reta final e ficou fora da zona de classificação. Agora, aposta na maturidade da equipe após a experiência na edição anterior. Porém, na estreia ficou no empate com o Avaí, na Ressacada.

A Série B de 2025 promete muita disputa na briga pelo acesso. O Athletico-PR é o favorito e lidera com 100% de aproveitamento. O Volta Redonda, por sua vez, está de volta a segunda divisão após quase 30 anos longe. No ano passado, o Voltaço conquistou o título da Série C. Neste ano, foi semifinalista do Carioca.

Novorizontino x Volta Redonda

Série B do Brasileirão – 2ª rodada

Data e horário: 12/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Onde assistir: Disney +

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Dantas; Jean Irmer, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Léo Tocantins, Robson e Waguininho. Técnico: Umberto Louzer

Volta Redonda: Jean Drosny; Ynaiã, Bruno Barra, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho e PK; Mirandinha, Hyuri e Lucas Tocantins. Técnico: Rogério Corrêa

Árbitro: Marcelo Garuffi Santos

Assistentes: Pedro Paulo Freire e Leo Simão Holanda

VAR: Charly Wendy Straub Deretti

