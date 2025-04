Fluminense acerta renovação de empréstimo de Nonato

O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (11), a renovação do contrato de empréstimo de Nonato, que pertence ao Santos. Assim, o volante, de 27 anos, que tinha um vínculo até julho de 2025, ficará até o fim de 2026 no Tricolor. A informação é do portal “ge”, e a transação já apareceu no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF.

O novo prazo coincide justamente com o fim de seu contrato com o clube paulista. Vale lembrar que o Peixe contratou o meio-campista junto ao Ludogorets, da Bulgária, por cerca de R$ 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) em 2024.

Essa é a segunda passagem de Nonato pelo clube carioca. Afinal, em 2022, ele disputou 55 jogos (75 atualmente), quatro gols e seis assistências, sendo comandado pelo técnico Fernando Diniz.

Na época, o Fluminense tentou exercer a opção de compra, mas o Internacional (clube detentor dos direitos econômicos) optou pela venda para o futebol búlgaro

Meses depois, em agosto de 2023, o jogador retornou ao Brasil por empréstimo para o Santos. Ele, então, agradou a direção do Alvinegro Praiano, que exerceu a compra em definitivo, que envolveu a ida de Rwan Seco para o Ludogorets.

Por fim, o Tricolor mede forças com o Santos, neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.

