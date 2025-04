Do mais barato ao mais caro. Quanto valem os jogadores do Botafogo-2025?

A euforia pelos títulos da Copa Libertadores e Brasileirão passou. O Botafogo, embora tenha mantido nove dos 11 titulares do ano passado, mudou bastante o elenco, algo que certamente impacta nas finanças. Alguns ciclos chegaram ao fim e outros começaram (ou recomeçaram) nesta temporada. O torcedor, com duas faixas no peito, ainda tenta se acostumar aos novos tempos.

Entre os que ficaram, alguns jogadores do elenco alvinegro tiveram um aumento substancial no valor de mercado ao fim do mágico 2024.

Quanto vale, agora, Igor Jesus? Um centroavante extremamente cobiçado pela Europa. E Savarino? Um jogador discreto, mas extremamente decisivo. John, que fechou o gol, custa quanto para tirá-lo do Mais Tradicional? E o badalado Santi? Está no mesmo patamar de preço da dupla Luiz Henrique/Almada? Artur está entre os mais valorizados?

Com o fechamento das janelas internacionais e domésticas, veja, na sequência, os preços dos jogadores do Botafogo-2025. É só clicar aqui!

Os números são do site “Transfermarkt”.

