Fluminense x Santos: onde assistir, escalações e mais

Após quase dois anos, Fluminense e Santos se reencontram neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca a segunda vitória seguida, enquanto o Peixe tenta se reabilitar com o primeiro triunfo. Além disso, o jogo pode marcar o reencontro entre Ganso e Neymar nos gramados.

Veja a tabela do Brasileirão!

O Fluminense defende uma longa invencibilidade contra o Santos. A última derrota para o Peixe aconteceu há mais de três anos, no dia 27 de outubro de 2021, na Vila Belmiro. Já a última vez que foi superado como mandante aconteceu em junho de 2018. Nos últimos três encontros, foram duas vitórias tricolores e um empate.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Vídeo (serviço por streaming).

Como chega o Fluminense

Após vencer os dois primeiros jogos sob o comando de Renato Gaúcho e poupar os titulares na Sul-Americana, o Fluminense deve ter força máxima para o duelo com o Santos. Contudo, o treinador ficou com pulga atrás da orelha devido as boas atuações de jogadores como Bernal, Ganso, Keno e Everaldo podem causar algum impacto na decisão final.

Como chega o Santos

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Santos busca reabilitação para dar alívio ao técnico Pedro Caixinha. O Peixe apostas suas fichas no seu principal jogador: Neymar. O craque se recuperou de um problema físico e está à disposição, mas a tendência é que fique no banco. Afinal, o clube teme que ele venha a sofrer novas lesões. Soteldo, por sua vez, segue como dúvida.

Fluminense x Santos

Brasileirão – 3ª rodada

Data e horário: 13/04/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima (Ganso); Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.