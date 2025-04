Atlético-MG x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG recebe o Vitória neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontram na parte de baixo da tabela. Enquanto o Rubro-Negro está na lanterna, sem somar pontos até o momento, o Galo está na vice-lanterna, com apenas um ponto. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético-MG

Para seu terceiro confronto em casa seguido, o Galo chega embalado após golear o Iquique por 4 a 0 na Copa Sul-Americana. Porém, no Brasileirão, o Alvinegro não está tão bem. Afinal, perdeu para o Grêmio na estreia e, na última rodada, ficou apenas no empate sem gols com o São Paulo no Mineirão.

Em busca da primeira vitória no torneio, o técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Lyanco. Afinal, levou cartão vermelho na última rodada, contra o São Paulo. Além disso, o Galo confirmou a lesão de Alan Franco, no ligamento colateral-medial do joelho direito e, portanto, o atleta desfalcará a equipe. Ele se junta a outros atletas que seguem no DM: Júnior Santos, Cadu, Caio Maia, Brahian Palacios e Igor Rabello.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro baiano não vence há seis jogos na temporada e ainda não pontuou no Brasileirão. Portanto, amarga a lanterna da tabela. Na última quinta-feira (10) empatou em 0 a 0 com o Defensa y Justicia pela Sul-Americana, onde está em segundo lugar no Grupo B.

Ainda não será dessa vez que o atacante Renato Kayzer vai estrear pelo time baiano. Afinal, segundo o jornalista Leonardo Santiago, do portal “Canto Rubro-Negro”, o atleta está em transição física após tratar lesão e precisará de mais dez dias para adquirir condicionamento físico. Além disso, o lateral Hugo não foi relacionado para o confronto. O treinador Thiago Carpini foi expulso na última rodada e, portanto, não comandará a equipe no gramado.

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

Brasileirão Série A – 3ª rodada

Data e horário: sábado, 13/04/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Éverson; Natanael, Victor Hugo, Alonso e Arana; Scarpa, Vera, Gabriel Menino e Cuello; Hulk e Rony. Técnico: Cuca

VITÓRIA: Arcanjo; Claudinho, Halter, Marcos, Jamerson; Willian Oliveira, Ricardo, Baralhas; Matheuzinho, Erick e Janderson. Técnico: Estephano Dijan (auxiliar)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

