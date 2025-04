Everton derrota Nottingham Forest com gol nos acréscimos

Em um jogo bem movimentado, mas de poucas chances claras de gol, o Everton derrotou o Nottingham Forest neste sábado (12), no estádio City Ground, em Nottingham. Com o 1 a 0 a seu favor, os Toffees encerraram o jejum que durava desde fevereiro. Com isso, chegaram aos 38 pontos, , em 14º lugar. Os donos da casa, por fim, permaneceram com 57, na terceira posição da tabela.

O Forest volta a campo novamente pela Premier League, no próximo dia 21, diante do Tottenham, fora de casa. O Everton, todavia, joga em casa, pela mesma competição, contra o Manchester City.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo, em suma, foi de muita correria e poucas chances claras de abertura do placar. Tanto que, apenas aos 21 minutos uma equipe, afinal, acertou o alvo. O Everton, em chute de Ndiaye, que também asssustaria o goleiro adversário mais tarde. Pelo lado do Forest, Hudson-Odoi e Jota Silva tiveram boas oportunidades, mas pararam em Jordan Pickford.

Segundo Tempo

O jogo manteve o panorama no início da segunda etapa, com, a rigor, nenhuma grande oportunidade de gol. Quando isso mudou, quem chegou perto de abrir o placar foram os visitantes, ja na metade final. Com mais posse de bola, pressionaram e ameaçaram com Harrison e Garner.

O inegavelmente merecido gol da vitória chegou perto do apito final. Em contra-ataque aos 47 minutos, após uma das poucas vezes em que o Forest tentou algo ofensivo, o zagueiro brasileiro Murillo falhou e Doucouré não perdoou.

Jogos da 32ª rodada do Inglês

Sábado (12/4)

Manchester City 5×2 Crystal Palace

Southampton 0x3 Aston Villa – 11h

Nottingham Forest 0x1 Everton – 11h

Brighton 2×2 Leicester – 11h

Arsenal x Brentford – 13h30

Domingo (13/4)

Chelsea x Ipswich – 10h

Wolverhampton x Tottenham – 10h

Liverpool x West Ham – 10h

Newcastle x Manchester United – 12h30

Bournemouth x Fulham – 16h

