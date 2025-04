‘O gol que sofremos é inaceitável’, dispara Paiva após derrota do Botafogo

Após derrota para o Bragantino por 1 a 0 neste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão, Renato Paiva analisou o desempenho da equipe. O treinador, aliás, não poupou críticas e reconheceu o dia ruim da equipe. O português ainda definiu o gol sofrido como “inaceitável”.

“Um jogo muito mal conseguido da nossa parte. Acho que os erros técnicos são claramente definidos para a nossa exibição. Nos momentos chaves para ganhar controle erramos. Em termos coletivos o Red Bull bloqueou nossa fase de construção, nós conseguimos sair algumas vezes, mas depois não conseguimos mais sequência, o que foi outro erro técnico. Em muitas das vezes que o Red Bull estava em inferioridade numérica lá atrás e nós podemos jogar um pouquinho mais longo. Esse é o entendimento do jogo que ainda estamos trabalhando. Não é sempre jogar curto, as vezes tem que jogar longo. O jogo, principalmente no primeiro tempo, é um espelho do gol que sofremos. O gol que sofremos é inaceitável. Nós não podemos ter a passividade que tivemos para defender”, analisou.

“O adversário ficou defendendo o resultado, talvez estivéssemos com algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa. Corrigimos algumas coisas no segundo tempo, mas conseguiram somando os erros técnicos. Tiveram algumas jogadas que não somamos quatro passes. Fomos atrás dos resultados, não geramos oportunidades… Cabe ao adversário ficar em vantagem muito cedo e isso acaba dando muito do que foi a partida. Temos que reagir quarta-feira”, finalizou.

Renato Paiva elogiou o Braga: ‘Jogaram bem’

Apesar de destacar os erros de sua equipe, o técnico do Glorioso também reconheceu a qualidade do Massa Bruta em campo. Aliás, segundo Renato Paiva, o Bragantino foi o principal adversário para o Botafogo até o momento.

“Foi um adversário que jogou em casa e é muito agressivo, no bom sentido. Muito agressivo nos momentos de pressão, nos duelos e nós estivemos um pouquinho abaixo. O principal adversário para nós foi o Bragantino, jogaram bem e tiveram uma intensidade alta. Nos momentos que levamos o Bragantino para zonas mais baixas fomos precipitados, perdemos bolas que não deveríamos ter perdido. Quando conseguimos ter mais posse, a tal posse que não é de andar de um lado para o outro, geramos situações de chegar dentro da área. Não foi um jogo bom da nossa parte, temos que melhorar muitas coisas”, comentou.

Agora, o Glorioso encara mais dois jogos em sequência pelo Brasileirão. Pela quarta rodada, recebe o São Paulo na próxima quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Posteriormente, no domingo, pela quinta rodada, visita o Atlético-MG às 16h na Arena MRV.

