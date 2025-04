Palmeiras vence Corinthians no primeiro dérbi após final do Paulista

No reencontro depois da final do Paulistão, o Palmeiras conseguiu a “revanche” e venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado (12), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão. O Alviverde teve um início de jogo avassalador e precisou de menos de 20 minutos para marcar com Piquerez e Emiliano Martínez. Assim, controlou o dérbi e ganhou com direito a gritos de “olé” da torcida.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos sete pontos em nove disputados e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Corinthians, por outro lado, segue com quatro em sexto lugar. Contudo, pode perder posições ao longo da rodada. O Verdão volta a campo quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Inter, no Beira-Rio, enquanto o Timão recebe o Fluminense, no mesmo dia e horário, na Neo Química Arena.

Início avassalador do Palmeiras

O Palmeiras fez um início de dérbi avassalador e precisou de 20 minutos para definir a vitória. Com muita fluidez pelo lado direito com Richard Ríos, Estêvão e Felipe Anderson, o Verdão dominou a partida. Assim, não demorou para abrir o placar. Antes, Gustavo Gomez deu trabalho para o goleiro Matheus Donelli. No lance seguinte, no entanto, Piquerez ficou com uma sobra na entrada da área e fez 1 a 0.

O Corinthians sentiu o baque. E o Palmeiras cresceu. Vitor Roque quase ampliou após receber lançamento de Felipe Anderson. Mas bateu por cima. Depois, o camisa 7 teve a chance de ampliar, mas acertou a trave. No entanto, a sobra continuou com o Verdão. Facundo Torres dominou e arrumou para Emiliano Martínez, que acertou belo chute de fora da área para marcar o segundo gol alviverde.

Na sequência da primeira etapa, o clima esquentou no dérbi. O jogo ficou mais truncado, com muitas entradas fortes e discussões. Assim, o duelo esfriou e ninguém criou chances. Por outro lado, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) distribuiu cartões. Ao todo, foram nove, incluindo o técnico Abel Ferreira. Ainda teve um para André Ramalho com apenas três minutos de partida, totalizando dez.

Palmeiras controla jogo em segundo tempo morno

O dérbi recomeçou animado na etapa final. Já no primeiro minuto, Facundo Torres recebeu cruzamento de Richard Ríos e cabeceou no travessão. O Corinthians, por outro lado, tentou responder com Hugo, mas a finalização foi longe da meta de Weverton. No entanto, o ritmo caiu. O Verdão, mesmo sem a bola, controlava o jogo, já que o Timão não sabia como criar jogadas.

O jogo voltou a ficar animado aos 22 minutos. Após jogada de Estêvão, Vitor Roque completou de cabeça e fez 3 a 0. Mas o gol foi anulado por impedimento de Gustavo Gomez. O Palmeiras, no entanto, cresceu. Vitor Roque, aos 25, parou em Matheus Donelli. No lance seguinte, Estêvão ganhou na velocidade e bateu de cavadinha na saída do goleiro, mas a bola saiu pelo canto.

Após os 30 minutos, o técnico Abel Ferreira promoveu a estreia de Paulinho. O camisa 10 mostrou vontade e deu duas finalizações em menos de dez minutos. Em uma das chances, o goleiro Matheus Donelli fez uma defesa difícil. No entanto, apesar das tentativas do Verdão, o terceiro gol não saiu. Mesmo assim, a torcida fez a festa com gritos de “olé” para deixar a noite completa.

Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Brasileirão – 3ª rodada

Data: 12/04/2025

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs (Giay, min. 0’/2ºT), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno, min. 16’/2ºT) e Felipe Anderson; Estêvão (Paulinho, min. 31’/2ºT), Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López, min. 31’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu (Romero, min. 0’/2ºT); Raniele (Hugo, min. 0’/2ºT), José Martínez (Héctor Hernández, min. 31’/2ºT), Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Emiliano Díaz

Gols: Piquerez, aos 13′ do 1ºT (1-0); Emiliano Martínez, aos 18′ do 1ºT (2-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michel Stanislau (RS)

VAR: Vagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gomez, Micael, Emiliano Martínez, Richard Ríos (PAL); André Ramalho, Matheuzinho, José Martínez, Memphis Depay, Yuri Alberto (COR)

