Roger Machado fala de erros de arbitragem contra e a favor do Inter

O técnico do Inter, Roger Machado, comemorou o ponto no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. Em coletiva após o duelo do Castelão, o comandante colorado até admitiu erro de arbitragem a favor de seu time, ao mesmo tempo em que condenou Flávio Rodrigues de Souza (SP) por pênalti não marcado em Rogel.

“Primeiro tempo foi equilibrado. No segundo tempo, a gente teve um leve domínio. Uma penalidade que, ao meu ver, claríssima não marcada pela arbitragem. Talvez ali um segundo cartão para o Vitinho também. Então ficou uma coisa para cada lado (risos)”, revelou.

Os lances em questão ocorreram no segundo tempo. Primeiro, quando Vitinho, já amarelado, acertou carrinho duro em Marinho, mas passou ileso pelo árbitro. Pouco depois, David Luiz acertou chute na cabeça de Rogel dentro da área, com Rodrigues de Souza (e o VAR) ignorando a infração.

Técnico do Inter celebra ponto

Citando uma frase famosa dita por Pep Guardiola, o técnico falou sobre a disputa pelo título do Brasileirão. O técnico do City costuma falar que os times perdem as ligas nacionais nos dez primeiros jogos, mas as ganham nos dez últimos. Machado, então, explicou que vê o ponto conquistado em Fortaleza como positivo.

“Mas é um ponto importante, eu acho que o objetivo foi alcançado, sim. Parte dele, né. Era a gente fazer essa alternativa com os jogadores descansados, para não perder força e levar ponto pra casa. O que a gente tem frisado é que na parada do Mundial, a gente tem que estar entre os primeiros colocados. Para no sprint final, a gente disputar o título. É muito importante esses pontos fora de casa. Os campeonatos nacionais, em alguma medida, você perde ele nas dez primeiras rodadas, e ganha nas dez últimas”, afirmou.

O Inter volta a campo na quarta-feira (16), quando recebe o Palmeiras, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão. No jogo seguinte, porém, enfrenta ninguém menos que o Grêmio, sábado (19), na Arena.

