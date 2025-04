Goleiro argentino viraliza ao virar de costas para cobrança de Sergio Ramos; veja vídeo

Tigres e Monterrey se enfrentaram no último sábado (12) em um clássico marcado pela excentricidade, válido pela Liga MX. Tudo seguia o fluxo normal até o goleiro argentino Nahuel Guzmán tentar desestabilizar Sérgio Ramos antes da cobrança de um pênalti. O camisa 1 do Los Tigres, vencedor do duelo por 2 a 1, viralizou pelo jeito nada convencional de provocar o defensor.

No momento em que Sergio Ramos se preparava para a cobrança, Guzmán optou por uma estratégia completamente fora do padrão e virou-se de costas para a bola. Antes disso, porém, realizou movimentos aleatórios pulando de um lado para o outro.. O gesto inesperado teve como objetivo provocar o adversário e possivelmente induzi-lo ao erro.

Sergio Ramos, contudo, manteve a concentração e converteu a cobrança com firmeza. Ao invés da prometida “cavadinha”, ele bateu rasteiro no canto direito e abriu o placar para o Monterrey. “Estamos com fome”, declarou o defensor espanhol recentemente sobre o planejamento da equipe na temporada.

O goleiro adversário ficou um bom tempo tentando desestabilizar o Sergio Ramos e ele bateu numa tranquilidade absurda Que video bom pqp pic.twitter.com/23Kk86Vwu5 — CR7 Brasil (@CR7Brasil) April 13, 2025

Virada nos acréscimos e três expulsões

Apesar do gol marcado pelo defensor — seu terceiro em seis jogos com a camisa do Monterrey —, a equipe não conseguiu sustentar a vantagem no marcador. O Tigres reagiu na reta final do segundo tempo e, já nos acréscimos, Sebastián Córdova empatou. Nicolás Ibáñez ainda apareceu para virar a partida para os donos da casa, selando o placar em 2 a 1.

A partida também ficou marcada também por um clima de tensão em campo. Isso porque três atletas foram expulsos: um jogador do Tigres e dois do Monterrey. Assim sendo, a virada ganhou contornos ainda mais dramáticos e reforçou o caráter imprevisível do duelo.

Sergio Ramos em boa fase no mexicano

O revés não interferiu na fase do defensor, que segue vivendo bom momento em sua trajetória no futebol mexicano. Desde sua chegada ao Monterrey, o zagueiro tem se destacado pela liderança e participação ofensiva. Ele já balançou as redes em três ocasiões em apenas seis partidas disputadas pela equipe.

O defensor tem reiterado sua ambição de encerrar a carreira em alta, com conquistas relevantes. “Quero terminar ganhando”, afirmou recentemente em entrevista à mídia local. O zagueiro, multicampeão por Real Madrid e seleção espanhola, agora concentra seus esforços em ajudar o Monterrey a alcançar novos objetivos, inclusive no cenário internacional.