Flamengo x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo recebe o Palmeiras nesta terça-feira (15), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão feminino, no Luso Brasileiro. O Rubro-Negro está na sexta colocação, com sete pontos, enquanto o Alviverde ocupa a terceira posição da tabela. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV (canal fechado).

Como chega o Flamengo

Depois de estrear no torneio com derrota em casa, para o São Paulo, as Meninas da Gávea estão invictas há três partidas. Assim, empatou em 3 a 3 com o Bahia e, nas últimas duas rodadas, conquistou vitórias sobre o 3B da Amazônia, com goleada de 5 a 1, e Sport Recife, por 2 a 1. Em caso de mais um triunfo, então, a equipe pode entrar no G4 do campeonato.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde ainda não sabe o que é perder no torneio, afinal, está invicto com dois empates, nos jogos contra Bragantino e Grêmio, e duas vitórias, sobre América Mineiro e Corinthias. A curiosidade, aliás, é que os dois triunfos da equipe foram fora de casa, enquanto os empates aconteceram na Arena Barueri. As Palestrinhas, portanto, querem seguir 100% como visitantes ao encarar o Flamengo no Rio de Janeiro e, assim, brigar pelo topo da tabela.

FLAMENGO X PALMEIRAS

5ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 15/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Isa Cruz; Monalisa, Núbia, Agustina e Jucinara (Chai); Djeni (Leidiane), Ju Ferreira e Glaucia (Mariana); Fernanda (Vitória Almeida), Laysa (Valéria Cantuário) e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado

PALMEIRAS: Natascha; Fê Palermo, Ingry, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Yorelli, Isadora, Brena e Lais Estevam; A. Gutierres e T. Maranhão. Técnica: Camila Orlando

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro

Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Fabiana Nobrega Pitta

