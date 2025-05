Allan sente dores na coxa e é substituído no 1° tempo contra o Bahia

O Flamengo já tem uma preocupação para as próximas rodadas. O volante Allan sentiu dores na coxa direita e deixou o campo aos 14 minutos do primeiro tempo contra o Bahia, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Filipe Luís acionou Luiz Araújo em seu lugar.

Allan soma 17 jogos com a camisa do Flamengo nesta temporada. O volante recuperou o bom futebol, mas voltou a oscilar, assim como a equipe rubro-negra.

No momento em que o volante deixou o campo o Flamengo já vencia a partida por 1 a 0, com gol de Arrascaeta.

