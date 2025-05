Felipe cita queda mental dos jogadores do Vasco, mas confia em reviravolta com Diniz

O Vasco chegou a oito jogos sem triunfos ao perder para o Vitória neste sábado (10), de virada, por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e vive momento complicado na temporada. Após a partida, o técnico interino Felipe analisou o resultado e, para ele, o fator mental pesou após o gol de empate.

“Resultado péssimo. Ficar com um jogador a mais desde o primeiro tempo e você não sair vencedor é muito ruim. O jogo estava controlado e infelizmente (levamos gol) em duas bolas paradas, principalmente no primeiro gol. O jogo estava controlado mas, após a desatenção no gol de bola parada, o Vitória cresceu no jogo a gente se abalou. Não conseguimos mais controlar o jogo, sofremos algumas transições ofensivas . A parte mental realmente abalou bastante após o gol de empate”, analisou.

O treinador, porém, acredita que esse cenário irá mudar com a chegada de Fernando Diniz no comando da equipe. O novo técnico foi anunciado na última sexta-feira (9).

“Com a chegada de Fernando Diniz, isso vai motivar a todos. Diniz é um cara que consegue extrair o máximo desses atletas que, mentalmente, estão abalados. A gente tenta priorizar isso. Futebol não é só a parte física, mas a parte mental é fundamental. Depois do gol de empate, acabamos sofrendo bastante”, disse Felipe Maestro.

Sentimento do torcedor do Vasco

Com o terceiro revés seguido no Brasileirão, o Vasco abre a zona de rebaixamento com apenas sete pontos. O Cruz-Maltino, aliás, ainda pode perder mais uma posição até o fim da rodada. O cenário preocupa os torcedores, mas Felipe acredita em um “final feliz”.

“Óbvio que o torcedor está cansado, como eu também de passar por momentos difíceis. Infelizmente, o processo é doloroso , mas acredite que a gente vai ter um final feliz”, comentou Felipe.

