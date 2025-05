Foco no clássico

O próximo compromisso do Atlético é simplesmente o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (18), no Mineirão. Na partida desta quinta, Cuca adotou uma estratégia para preservar a carga dos jogadores de olho no confronto pelo Brasileirão. O treinador acredita que conseguiu executar bem o plano e que está confiante de que contará com seus jogadores 100% recuperados para encarar a Raposa.

