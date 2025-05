Fora dos planos, Souza está próximo de rescindir com o Vasco

Com a proximidade do meio da temporada e da próxima janela de transferências, o Vasco já tem se planejado para fazer modificações profundas em seu elenco. Afinal, o clube negocia a rescisão de contrato do volante Souza, revelado nas divisões de base do Cruz-Maltino e que está sem espaço na equipe principal. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No momento, o jogador, de 36 anos, tem contrato até o fim de 2025, porém está fora dos planos para a sequência da temporada. Vale lembrar que ele retornou ao Cruz-Maltino junto com Philippe Coutinho e Alex Teixeira, entretanto diferente dos outros dois, pouco esteve em campo.

Ao longo da temporada, o atleta pouco entrou em campo, em apenas oito oportunidades nos últimos dez meses. Ele, portanto, não atua desde o fim de janeiro, no triunfo diante do Maricá por 1 a 0, quando o Vasco, na época do técnico Fábio Carille, jogou com uma equipe alternativa.

Além disso, esteve em outras duas partidas da equipe em 2025. Entre elas, no empate por 0 a 0 com o Bangu e no duelo contra o Boavista, em Bacaxá, ambos pelo Campeonato Carioca. Neste último, por sinal, o volante falhou no gol (1 a 1) do Alviverde de Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Por fim, na temporada passada, Souza entrou em campo cinco vezes, entretanto sem qualquer destaque. Na partida contra o Juventude, entrou no segundo tempo e foi expulso com apenas três minutos em campo. Em sua volta, o meio-campista definiu que esse era o maior desafio de sua carreira, ajudar o clube que o revelou, mas o vínculo tende a ser encerrado em comum acordo.