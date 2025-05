Confira o que o Flamengo precisa para avançar às oitavas da Libertadores

Depois de sofrer com a irregularidade, o Flamengo reagiu na Libertadores e bateu a LDU, do Equador, por 2 a 0, no Maracanã. Agora, os comandados do técnico Filipe Luís dependem apenas de si para avançar às oitavas de final do torneio continental.

Afinal, a última rodada do Grupo C acontece no dia 28, com os dois jogos no mesmo horário (21h30). O Rubro-negro volta a atuar no Rio de Janeiro, contra o já eliminado Deportivo Táchira (VEN). A equipe equatoriana, por sua vez, mede forças com o Central Córdoba (ARG) em Quito.

No momento, o time argentino lidera a chave, com 11 pontos, três a mais que Flamengo e LDU (os brasileiros levam vantagem no saldo de gols e estão em segundo).





Diante disso, o Rubro-Negro avança com um triunfo simples. No entanto, em caso de empate, só garante a classificação se a LDU não derrotar o Central Córdoba.

Dessa forma, em caso de um surpreendente revés, o time de Filipe Luís precisará torcer contra o adversário equatoriano, que terá que perder para o líder do grupo. Além disso, terá que ficar de olho na diferença de saldo de gols para sonhar com uma vaga nas oitavas do torneio e seguir vivo na busca pelo tetracampeonato.

Por fim, antes de receber o Deportivo Táchira (VEN), o Flamengo terá três jogos. Sendo dois pelo Brasileirão (Botafogo e Palmeiras) e um pela Copa do Brasil (Botafogo-PB).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.