Atletas do Fluminense vão a Consulado tirar visto para a disputa do Mundial

Com a proximidade do Mundial de Clubes, os jogadores do Fluminense tiveram uma tarefa diferente dentro do cronograma da temporada. Afinal, na manhã desta quinta-feira (15), eles foram ao Consulado Americano no Rio de Janeiro para tirar o visto de trabalho. Isso porque o torneio acontece nos Estados Unidos. A informação é do portal “ge”.

De acordo com o regulamento, os clubes poderão levar até 35 atletas para a competição. Algo diferente do formato anterior, quando apenas 23 podiam participar e apenas sete equipes no certame. O Tricolor, inclusive, disputou a Copa Intercontinental em 2023, que resultou na derrota por 4 a 0 para o Manchester City.

Vale lembrar que na Copa do Mundo de Seleções de 2022, disputada no Qatar, a Fifa liberou a inscrição de 26 atletas. No entanto, para essa nova competição de clubes, aceitou a solicitação para o aumento de inscritos.

Assim, a lista final para a disputa no Mundial de Clubes deve sair até o dia 10 de junho, data limite estipulada pela entidade máxima do futebol. Apesar disso, uma pré-lista deve ser enviada alguns dias antes.

Percurso do Tricolor no Mundial

O Tricolor é cabeça de chave do Grupo F. A equipe estreia na competição diante do Borussia Dortmund-ALE, no dia 17 de junho, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Depois, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Por fim, encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS). O confronto acontece dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.