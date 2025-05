CEO diz que diretoria do Santos queimou etapas e avisa: ‘Neymar não fará milagre’

O CEO do Santos, Pedro Martins, disse que o clube ”queimou etapas” neste retorno para a Série A. Em uma palestra sobre gestão esportiva no Mackenzie, universidade em São Paulo, nesta sexta-feira (16), o executivo comparou a situação do clube com a do Cruzeiro, quando retornou para a elite do futebol.

O dirigente explicou que o Cruzeiro, na época com Ronaldo como dono da SAF, disse que o ‘título’ da Raposa no primeiro ano de volta à elite era a permanência na Série A. Já no Santos, o CEO afirmou que a diretoria já almejava algo grande, como uma vaga em uma competição sul-americana.

“Todas as decisões foram pensando em tentar queimar algumas etapas. Por exemplo, no Cruzeiro, a gente não fez isso. No primeiro ano de Série A, o nosso título era permanecer na Série A, com orçamento bem menor. O Ronaldo nos disse: “Eu não vou colocar mais dinheiro. O nosso título vai ser ficar na Série A e, quem sabe, ir para a Sul-Americana”. Essa diretriz é do dono ou do presidente. Dentro dessa diretriz, nós tentamos montar um time enxuto, com custo zero. O Cruzeiro não contratou quase ninguém naquela época, e conseguimos bater a meta”, disse Pedro Martins, que prosseguiu.

“No Santos, a diretriz da diretoria era outra, queria queimar etapas em termos de não só brigar para não cair, mas já voltar para uma competição sul-americana, já brigar na parte de cima da tabela. O projeto está caminhando. Está oscilando demais, mas, para o elenco que tem, não acredito que a gente vai brigar na segunda parte da tabela”, completou.

Trabalhar para estruturar o clube pelos próximos anos

Além disso, o CEO defendeu que o maior desafio da gestão é trabalhar para estruturar o Santos para “os próximos dez anos”. Ele também ressaltou que é necessário tirar o Peixe dessa situação incômoda no Brasileiro, mas que Neymar não vai fazer milagre. Assim, cobrou um trabalho mais conjunto dentro do clube.

“A gente está se matando, eu não estou dormindo, para tirar o Santos da zona de rebaixamento e levar o Santos para o lugar que merece, na primeira página, 10º lugar, 8º lugar, 6º lugar, isso vai depender da nossa competência. Mas o meu posicionamento foi para mostrar, com base na minha experiência, no que eu já vivi e no que eu estudo todo dia, o que precisa ser feito para o Santos dar o passo para retornar a esse lugar da primeira prateleira do futebol e não sair de lá.”, disse o dirigente.

“Às vezes a gente espera que o Neymar faça milagre. O Neymar não vai fazer milagre. Ele é um enorme jogador, é gênio. Só que ele não vai levantar um prédio inteiro ali. O Santos precisa confrontar a sua realidade para conseguir ser competitivo. Caso contrário, fica muito longe. Na hora que acordar, já foi”, finalizou.

