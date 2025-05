11 times já estão no mata-mata da Sul-Americana; confira

A Sul-Americana está na reta final da fase de grupos, período onde alguns dos classificados ao mata-mata já estão definidos. Tanto de maneira direta para as oitavas de final como para o playoff contra equipe proveniente da Libertadores.

A saber, dos 16 times que irão avançar pelas chaves da Sula, dez deles já estão determinados antes da última rodada. São eles: Cienciano, Fluminense, Grêmio, Godoy Cruz, Huracán, Lanús, Mushuc Runa, Once Caldas, Palestino e Universidad Católica de Quito. Além dos citados, o San Antonio Bulo Bulo tem seu terceiro lugar do Grupo H, na Libertadores, como situação definida.

Apesar de a matemática ainda permitir reviravolta, pode se dizer que o Atlético-MG está virtualmente na próxima fase da competição continental. Nesse sentido, para ficar de fora do mata-mata da Sul-Americana, a soma no saldo de gols de uma possível derrota do Galo, para o Cienciano, e de uma vitória do Caracas sobre o Iquique teria de ser de oito gols. Isso porque, com três pontos separando as equipes, o Atlético tem saldo de cinco gols enquanto os venezuelanos tem saldo -3.

Como trajetória destacada até então no torneio, o Mushuc Runa segue sendo a grande atração pelo feito surpreendente. Mesmo em grupo de clubes com mais rodagem continental como Cruzeiro e Palestino, o clube do Equador não apenas está garantido nas oitavas como também sustenta a melhor campanha geral.

Ranking das campanhas na primeira fase da Sul-Americana

Líderes

1° – Mushuc Runa – 13

2° – Once Caldas – 12

3° – Huracán – 11

4° – Universidad Católica de Quito – 11

5° – Godoy Cruz – 11

6° – Lanús – 11

7° – Cienciano – 9

8° – Independiente – 9

Segundos colocados

9° – Fluminense – 10

10° – Grêmio – 9

11° – Palestino – 9

12° – Atlético-MG – 8

13° – Guaraní – 8

14° – Corinthians – 8

15° – Melgar – 7

16° – Vitória – 6

