Michael recebe apoio no Flamengo após críticas da torcida

O técnico Filipe Luís e o capitão Gerson saíram em defesa d o atacante Michael após a vitória sobre a LDU por 2 a 0, na quinta-feira (15), válida pela Libertadores. O Robôzinho, que retornou ao Flamengo no meio do ano passado, tem sido alvo de críticas dos torcedores nesta temporada.

“Michael é um jogador que dá tudo que tem pela equipe. Sempre escutei os torcedores falarem: ‘queremos raça’; ‘queremos gente que corre’, ‘quando não der na bola, vai na vontade’. Ele tem tudo isso. E começou o jogo muito bem. Nas primeiras decisões, a gente sabe que a torcida está esperando. Aí começam a pegar no pé, ele acabou ficando mais nervoso”, disse Filipe Luís.

“Mas não temos que esquecer o que o lateral da LDU sofreu com ele, tanto que foi substituído. O Michael machucou muito aquele lado. Falta o terço final, o último passe, a tomada de decisão? Sim. Ele sabe, treina, é o cara que mais fica fazendo complemento todos os dias. A hora que a bola entrar…O que ele conseguir se soltar um pouco mais nesse aspecto, ele tem. Em 2021, ele quase foi artilheiro do Brasileiro. Eu tenho que tentar ajudar ele a recuperar isso. É um jogador que deixa tudo que tem pelo Flamengo”, completou.

Michael, como sempre, mostrou vontade, mas esteve afobado e desperdiçou jogadas que ele mesmo iniciava bem. Diante disso, errou passes e se enrolou na hora da finalização. Ele acabou que saiu aos 11 minutos do segundo tempo dando o lugar para Cebolinha.

Capitão também apoia Michael

Além do treinador, Gerson, afinal, disse que Michael é um jogador muito importante para o Rubro-Negro. Aliás, o Coringa lembrou da assistência do “Robozinho” para o gol de Arrascaeta na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, pelo Brasileirão, no último fim de semana.

“Todo mundo que está aqui é importante, está no Flamengo porque merece. Então, é muito importante para a gente. No jogo passado, ele deu assistência. A gente está sempre junto. Na minha opinião, fez boas jogadas. Outras jogadas a gente não quer errar, mas acaba errando. Eu errei, outros companheiros também. A gente não quer errar jamais dentro do campo. É um jogador muito importante, que vai nos ajudar muito ainda”, disse Gerson.

Após a partida, o atacante Michael, aliás, foi um dos primeiros a deixar o vestiário do Flamengo e não falou com a imprensa. O atacante, assim, parecia chateado por conta da situação.

