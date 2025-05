Advogada lembra momento tenso em relação com Payet: ‘Vomitei nele’

Denuncia contra Payet

Larissa relatou, em entrevista ao ‘Extra’, episódios de extremo abuso emocional por parte de Payet como forma de punição — especialmente em situações marcadas por ciúmes. “Ele me pedia para beber minha própria urina, me sujar ou então lamber o chão, lamber o vaso. Cheguei a beber água do vaso. Eu não consigo acreditar que fiz isso”, declarou visivelmente abalada.