Chelsea vence o United e segue firme na briga por vaga na Champions

O Chelsea deu um grande passo rumo à classificação para a próxima edição da Champions. Nesta sexta-feira (16), os Blues venceram o Manchester United por 1 a 0, no Stamford Bridge, em Londres, e se mantiveram no G-5 da Premier League, com somente mais uma rodada para o fim da competição.

Dessa maneira, o Chelsea chegou a 66 pontos na Premier League, ultrapassou o Aston Villa nos critérios de desempate e subiu para a 4ª posição, com a mesma pontuação do Newcastle, terceiro colocado. Além disso, o City, que caiu para a 6º, com 65 pontos, ainda joga nesta 37ª rodada e também pode recuperar sua vaga no G-5.

No entanto, mesmo com uma vitória do City, o Chelsea vai seguir entre os cinco primeiros colocados, que garantem a vaga na Champions.

Por outro lado, o Manchester United está prestes a se despedir da Premier League com a pior campanha de sua história. O time é o 16º colocado, com 39 pontos, duas posições acima da zona de rebaixamento.

Contudo, o principal objetivo do United nesta reta final de temporada é a conquista do título da Liga Europa. Os Red Devils encaram o Tottenham na decisão marcada para o próximo dia 21 de maio, em Bilbao, na Espanha. Por fim, o vencedor da Liga Europa também garante vaga na próxima edição da Champions.

Jogos da 37ª rodada da Premier League

Sexta-feira (16/5)

Aston Villa 2×0 Tottenham

Chelsea 1×0 Manchester United

Domingo (18/5)

Everton x Southampton – 8h

West Ham x Nottingham Forest – 10h15

Brentford x Fulham – 11h

Leicester x Ipswich Town – 11h

Arsenal x Newcastle – 12h30

Segunda-feira (19/5)

Brighton x Liverpool – 16h

Terça-feira (20/5)

Crystal Palace x Wolverhampton – 16h

Manchester City x Bournemouth – 16h

