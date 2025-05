Globo apresentará ‘Globo Esporte’ dos EUA no Super Mundial de Clubes

A TV Globo vai apostar em uma cobertura reforçada para o Super Mundial de Clubes, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Os apresentadores Alex Escobar e Fred Bruno, que comandam as edições carioca e paulista do Globo Esporte, respectivamente, estarão no país-sede do torneio para cobrir os jogos in loco.

A dupla deve apresentar o programa diretamente de alguns estádios onde ocorrerão as partidas. Além disso, participará de pré-jogos especiais com cerca de 30 minutos de duração nas transmissões da emissora. O foco será nas partidas envolvendo os quatro representantes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras.

Programação especial

Fred Bruno também comandará edições especiais do ‘Panela Sportv’, gravadas nos EUA, com exibição no canal do ge no YouTube e na grade do Sportv .

A emissora anunciou nesta semana um novo acordo com o serviço de streaming DAZN, ampliando, assim, o pacote de transmissões do torneio. O Sportv terá o direito de exibir todas as 63 partidas, enquanto a Globo, na TV aberta, poderá escolher os confrontos que desejar transmitir. A CazéTV, por sua vez, também entrou no pacote de direitos e exibirá 100% da competição.

