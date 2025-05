Braithwaite defende marcação de pênalti a favor do Grêmio

Aos oito minutos do segundo tempo do Grêmio x Bahia deste domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, o atacante Braithwaite caiu na área após lance com o goleiro Marcos Felipe. Em seguida, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti. Chamado pelo árbitro de vídeo para reavaliar o lance, manteve a decisão. Assim, o próprio dinamarquês cobrou e converteu a penalidade polêmica, que resultou no único gol da vitória gaúcha por 1 a 0.

Após o jogo, ainda à beira do campo, Braithwaite demonstrou até certa irritação ao responder sobre o lance.

“O pênalti foi claríssimo. Tenho tenho nenhuma dúvida de que foi pênalti. Creio que é óbvio para todos, não?”, indagou.

Por outro lado, Marcos Felipe, goleiro do Bahia, viu a situação de forma completamente diferente: “Eu recolhi meu braço e ele pisou no meu braço. Vamos deixar para a diretoria conversar com a CBF. Perdemos pontos sem explicação”.

Sobre a atuação do tricolor, o atacante exaltou o resultado em casa, mas não sem reconhecer com que dificuldade ela veio: “Muito importante a vitória, muito importante mesmo. Sofremos, estou muito contente pelo time e agora temos que seguir. Sabemos que quando jogamos em nossa arena temos que ganhar”.

