Sporting tem virada monumental contra o Benfica é campeão da Taça de Portugal

Duas semanas depois, Benfica e Sporting voltaram a se encontrar no maior clássico luso. Novamente, os Leões saíram em festa. Afinal, saíram perdendo, empataram no último minuto, viraram na prorrogação, venceram por 3 a 1 e sagraram-se campeões da Taça de Portugal no Estádio Nacional do Jamor, neste domingo (25). Kökçü abriu o placar, enquanto Gyökeres, Harder e Trincão consolidaram a virada.

Dessa forma, o Sporting chegou ao 18º título, encerrou um jejum de seis anos sem a taça, mas segue em terceiro no ranking de maiores vencedores. Assim, o próprio Benfica e o Porto estão na frente, com 26 e 20 títulos, nesta ordem. Boavista e Vitória de Setúbal completam o top-5, com 5 e 3 títulos.

Assim, o Sporting encerra a temporada 2024/2025 como campeão português e da Taça de Portugal, enquanto o Benfica ficou com o vice em ambos.

Ao longo da caminhada até a final, o Sporting despachou Amarante, Santa Clara, Gil Vicente e Rio Ave. O Benfica, por sua vez, eliminou Estrela Amadora, Farense, Braga e Tirsense. O Porto, vale lembrar, foi eliminado pelo Moreirense ainda na quarta rodada da Taça de Portugal (que antecede as oitavas de final).

Benfica começa melhor, flerta com o título, mas desliza no fim

O Benfica teve menos posse de bola, mas mais eficiência e finalizações no primeiro tempo. As Águias, aliás, voltaram do intervalo dispostas a logo matar o jogo. Dessa forma, abriram 1 a 0 logo aos 2, com o atacante turco Kökçü chutando de longa distância. Cinco minutos mais tarde, o atacante Bruma ampliou, mas o lance foi anulado por falta do mesmo na origem da jogada.

O cenário, entretanto, mudou muito: o Sporting fez valer o mando de campo, apertou o rival e chegou ao empate com Gyökeres cobrando pênalti aos 56 minutos do segundo tempo. O empate, portanto, arrastou a partida para a prorrogação. O Sporting sobrou nos 30 minutos adicionais e fez um tento em cada tempo. Primeiro com Harder e, depois, com Trincão.

Adeus?!

Herói do Sporting, o atacante Gyökeres pode ter se despedido do time, afinal, está na mira do Arsenal, que prepara uma bolada pelo sueco. Os Gunners, vale lembrar, jogaram quase toda a temporada sem um homem do ofício, improvisando Saka.

Gyökeres está com 26 e completou agora a segunda temporada pelo Sporting. Artilheiro do Português, ele somou 97 gols em dois anos. Já pelo lado do Benfica, a decisão marcou a despedida do meia Di María após duas temporadas pelo Benfica em gramados portugueses, onde acumulou 32 gols e 22 assistências em 88 jogos. Ele, inclusive, saiu do banco de reservas deste duelo contra o Sporting. Aos 37 anos, ele é um dos maiores atletas do Século XXI. Relembre!

