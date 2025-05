Mano exalta vitória do Grêmio e relativiza erro de arbitragem

No início da tarde deste domingo, o Grêmio superou o Bahia por 1 a 0, em uma partida que, segundo o técnico Mano Menezes, refletiu exatamente o que o momento exige da equipe. Para o treinador, além do resultado positivo, foi essencial observar o comprometimento dos jogadores, bem como sinais claros de melhora em alguns aspectos táticos.

Logo após o confronto, Mano valorizou o desempenho coletivo, especialmente a aplicação na marcação. Embora já se esperasse um duelo difícil, o técnico reconheceu que o desafio foi ainda maior do que o previsto inicialmente. Ainda assim, segundo ele, a equipe conseguiu reagir de forma positiva no segundo tempo.

“Já imaginávamos uma partida com alto grau de dificuldade. No entanto, talvez tenha sido até mais complicado do que estimávamos. Poderíamos, sim, ter feito uma primeira etapa melhor. Mesmo assim, conseguimos voltar do intervalo com mais posse de bola, maior presença ofensiva e um pouco mais de clareza nas ações. Houve entrega, luta, disposição — exatamente o que a situação atual exige. Desde o primeiro dia, temos insistido nesse ponto. Aos poucos, com esse espírito, vamos conquistando pontos fundamentais para superar essa fase até a parada” — avaliou o treinador.

Arbitragem polêmica

Além disso, Mano comentou sobre a arbitragem, especialmente após uma semana marcada por reuniões na CBF e pela marcação polêmica de um pênalti sofrido por Braithwaite.

“A arbitragem é um tema sobre o qual tenho evitado me estender. Na última entrevista, até comentei bastante, mas, agora, quem assumiu essa responsabilidade foram o presidente e o Felipão. Eles levaram nossas preocupações aos espaços adequados, como acredito que deve ser. Os árbitros, como todos, acertam e erram. Em certos momentos, acabam prejudicando; em outros, favorecendo. O que não pode acontecer é uma sequência de erros sempre em uma única direção. Se isso ocorre, é sinal de que algo precisa ser revisto”, opinou.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 12 pontos e ocupa, ao menos temporariamente, a 12ª posição na tabela, dependendo do fechamento da rodada. Agora, o foco se volta para a Copa Sul-Americana. O time entra em campo novamente na próxima quarta-feira, contra o Sportivo Luqueño. A tendência é de que Mano escale uma formação mista, equilibrando a necessidade de pontuar com a gestão do elenco.

