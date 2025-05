Na contagem pelo gol 1000! CR7 e Al-Nassr encaram o Al-Fateh. Veja onde assistir

Em busca do milésimo gol da carreira, o astro Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, recebe o Al-Fateh neta segunda-feira (26), às 15h, pela 34ª e úlltima rodada da Liga Saudita 2024/2025. O canal GOAT transmitirá a partida.

Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, coleciona 935 gols somando as suas passagens por Real Madrid (450), Manchester United (145), Seleção Portuguesa (136), Juventus (101), Al-Nassr (98) e Sporting (5). Portanto, ele pode ainda chegar ao 100º gol pelo time árabe nesta segunda-feira (26).

Na atual temporada, CR7 tem 34 gols e 4 assistências em 40 partidas. Estatísticas indicam que o atacante chegará ao milésimo gol apenas em 2027, quando terá 42 anos, caso mantenha o ritmo atual.

Nenhum dos dois times têm chances de títulos. Afinal, o Al-Nassr aparece em quarto lugar, com 67 pontos. Os visitantes, por outro lado, estão em 12º lugar, com 36 pontos. Cristiano Ronaldo jogará ao lado de nomes velho conhecidos do torcedor brasileiro, como o atacante brasileiro Otávio e o atacante senegalês Mané. No banco, o volante croata é uma opção.

O time de Cristiano Ronaldo tem três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos, enquanto o Al-Fateh acumula duas vitórias, duas derrotas e uma igualdade no mesmo recorte. O Al-Nassr, vale lembrar, não perde para o rival há cinco anos. Desde então, são seis vitórias e dois empates.

