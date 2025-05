CEO do Botafogo vê mudança na presidência da CBF com otimismo

A mudança na presidência da CBF animou alguns clubes do futebol brasileiro. Após a votação na sede da entidade, neste domingo (25), o CEO do Botafogo mostrou otimismo com a eleição de Samir Xaud. Dessa forma, Thairo Arruda falou sobre a expectativa sobre as mudanças no esporte no Brasil nos próximos anos.

“A CBF teve seguidas crises institucionais. Imaginamos que agora, através do Samir (Xaud), possa haver uma pacificação e foco de fato no que é importante para o futebol brasileiro, como criação da liga, fair play financeiro e resgate da honra da Seleção”, disse Thairo Arruda.

Samir Xaud foi eleito por aclamação e assume o cargo imediatamente até 2029. O dirigente de Roraima prometeu mudanças radicais, como a redução dos estaduais para uma adequação do calendário. Contudo, sem tirar a valorização e importância dos torneios. Além disso, também destacou como prioridades a criação do fair play financeiro, aperfeiçoamento da arbitragem e fortalecimento do futebol feminino.

“Foi uma surpresa a queda do Ednaldo (Rodrigues). Considero uma surpresa bem positiva, não pela queda do Ednaldo, não tinha nada contra ele, nem o Botafogo. Mas o Samir é jovem e presenta uma mudança de fato. Não vem de uma linha sucessória tradicional da CBF e novo dentro do sistema”, completou o CEO do Botafogo.

