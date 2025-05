Fluminense amplia sequência invicta contra Vasco no Maracanã

O Fluminense virou a chave em clássicos com o Vasco. Com a vitória por 2 a 1 neste sábado (24), o Time de Guerreiros alcançou oito jogos de invencibilidade contra o rival no Maracanã. Portanto, vive a maior sequência invicta diante do Cruz-Maltino desde a reabertura do estádio em 2013, de acordo com o perfil “Enciclopédia Tricolor”.

A maior invencibilidade do confronto no estádio é do Fluminense. Entre 1969 e 1971, o Tricolor conseguiu 13 jogos sem derrotas para o rival. Contudo, ainda faltam cinco jogos para igualar a marca histórica. A atual sequência começou em 2019. No período, foram cinco vitórias e três empates.

Sequência invicta do Fluminense sobre o Vasco no Maracanã:

2019 – Fluminense 0 x 0 Vasco da Gama

2020 – Vasco da Gama 0 x 2 Fluminense

2020 – Fluminense 2 x 1 Vasco da Gam

2023 – Fluminense 2 x 0 Vasco da Gama

2023 – Fluminense 1 x 1 Vasco da Gama

2024 – Fluminense 0 x 0 Vasco da Gama

2024 – Fluminense 2 x 1 Vasco da Gama

2025 – Fluminense 2 x 1 Vasco da Gama

Retrospecto positivo contra Diniz

O clássico com o Vasco marcou o reencontro do Fluminense com Fernando Diniz. Afinal, o treinador marcou seu nome na história tricolor com o título da Libertadores de 2023, além do Carioca do mesmo ano e a Recopa de 2024. Apesar da boa relação entre as partes, quando estão em lados opostos, o técnico não tem boas lembranças.

Com a vitória sobre o Vasco, o Fluminense venceu Diniz pela quinta vez em sete jogos. Contudo, o Tricolor foi derrotado somente duas vezes: em 2020, quando o treinador comandava o São Paulo. No ano passado, aliás, o Time de Guerreiros já havia superado o treinador no confronto com o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Assim, soma 71% de aproveitamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.