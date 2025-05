Filipe Luís destaca espírito de equipe em vitória do Flamengo

O Flamengo colou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (25), o Mengão bateu o Palmeiras por 2 a 0, em pleno Allianz Parque, e reduziu a diferença para a equipe alviverde em apenas um ponto.

Para o treinador Filipe Luís, a vitória veio após um jogo muito disputado. Para o comandante rubro-negro, o time não abdicou de jogar e conseguiu controlar o confronto ao longo da segunda etapa, além de destacar o espírito de equipe.

“Eu vejo que foi um jogo muito disputado. Líder e vice-líder, os dois maiores elencos do país. O clássico moderno do futebol brasileiro. O Palmeiras te leva para um terreno que te impede de jogar da sua forma, leva você até onde ele quer defender. Nós sabíamos disso. O time não abdicou de jogar, tentou jogar em todos os aspectos – saídas curtas, médias e longas. Eles têm um grande elenco e conseguiram impedir. Fomos mais determinantes nas áreas. Tivemos controle no segundo tempo e levamos o jogo onde a gente queria. A partir do gol, claro, foi superação. Vitória maiúscula da equipe. O espírito de equipe prevaleceu”, enfatizou.

O técnico também comentou sobre a preparação para partidas desse nível. Filipe considera que o grupo do Flamengo está preparado naturalmente para jogos desta magnitude, porque, pelo peso que possuem, o jogador já está mais ligado e concentrado.

“Preparar esses tipos de jogos com esse elenco é das (tarefas) mais fáceis. Para mim, para que eu possa preparar para um jogo contra o Palmeiras, um jogo grande na Libertadores, uma final contra o Fluminense, é mais fácil pro treinador. O jogador tá muito mais ligado, concentrado, e esses jogos são para grandes jogadores”, pontuou.

Jogadores que entram durante o jogo

Uma das apostas de Filipe Luís para a partida deu certo já na reta final. Ayrton Lucas entrou no jogo e marcou o segundo gol do Flamengo. O treinador afirmou que os jogadores possuem a mesma importância, independente da minutagem, e voltou a destacar a atuação da equipe.

“Para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra por cinco minutos do que o que joga 85. Muitas vezes ele entra e resolve o jogo em cinco minutos. Vimos isso na final da Copa do Brasil no ano passado, Plata e Bruno Henrique entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Para mim, as trocas são mais importantes do que o pessoal que começa. Por isso gostaria de enaltecer e falar do fator equipe. Vocês fazem muitas perguntas sobre os jogadores individualmente, o que é justo, mas tenho que ressaltar que a equipe vem acima de tudo. Eles entendem isso”, ressaltou.

